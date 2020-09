Jiu-Jitsu: 3 chaves de braço com mestre Orlando Saraiva

Share it

Capa da GRACIEMAG deste mês, grande mestre Orlando Saraiva traz no currículo uma vida inteira dedicada ao Jiu-Jitsu e a ensinar detalhes da arte suave para várias gerações de alunos.

Pupilo dos saudosos mestres Carlson Gracie Osvaldo Paquetá, Orlando aprendeu o fino do Jiu-JItsu nos tatames de Copacabana, e boa parte dessas lições sobram para seus atentos alunos, como o vídeo abaixo mostra. Na aula, enviada por Henrique Saraiva, faixa-preta da Carlson Gracie Dublin/D15 e filho do mestre Orlando, podemos reparar um profundo estudo da chave de braço.

Confira três ataques no braço com as dicas valiosas do grande mestre Orlando Saraiva. Oss!

