GP Rio Juvenil Azul promete show na Arena Carioca 1 em outubro

Nova classe em disputa no GP Rio, o juvenil azul ganhou força após o adiamento da competição para os dias 10 e 11 de outubro.

Diversas equipes que já estavam inscritas no adulto e no master tiverem tempo para inscrever seus times também no juvenil azul, acirrando cada vez mais a disputa pelo título.

“O GP será classificado como o ‘Estadual de equipes 2020 da FJJD-RIO'”, garante o presidente da federação, Rogério Gavazza, “devido ao grande número de equipes inscritas da faixa azul à preta”.

“Esse GP Rio por equipes que a Federação de Jiu-Jitsu Desportivo está lançando veio na hora certa porque nossos atletas estão doidos para voltar a competir. Vamos inscrever dois times muito fortes de juvenil azul, vamos entrar para vencer”, afirma o professor Max Lourenço, da AKXE BJJ, que lidera o projeto Fight for a Kid no Rio de Janeiro.

Capitaneada pelo mestre Júlio César, a GFTeam deixou a cargo do professor Sérgio Henrique formar os times em todas as faixas e idades. Perguntado sobre a preparação do seu time de juvenil azul, Serginho respondeu: “Qualquer campeonato, em todas as faixas e idades, a GFTeam entra sempre para vencer. Podem esperar que não terão moleza”.

Para mais informações sobre o evento, entre em contato com Bruno Martinelli pelo Whatsapp (21) 99961-9288 ou acesse o site www.fjjdrio.com.br.