Rodrigo Caporal (Espada BJJ) e sua raspagem com armlock no Jiu-Jitsu sem kimono

Share it

Nosso GMI na China, à frente da academia Espada em Hong Kong, o faixa-preta Rodrigo Caporal tem no seu currículo inúmeros títulos com e sem kimono, e boa parte das suas aulas se baseiam na experiência adquirida em mais de uma década competindo em alto nível.

Para exemplificar o estilo agressivo do professor enquanto compete, resgatamos dos arquivos da X-Combat, nossos parceiros repletos de pérolas do Jiu-Jitsu, uma atuação clássica de Caporal sem kimono, na seletiva do ADCC em 2011.

Na ocasião, Caporal mostrou sua pressão e surpreendeu ao puxar para guarda raspando com pressão no ombro, posição muito usada no Jiu-Jitsu atual, para sair por cima já com o braço engatilhado para finalizar.

Confira o lance do professor Rodrigo Caporal no vídeo abaixo!

* Entre para o time GMI! *