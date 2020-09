Resultados finais do Abu Dhabi Grand Slam de Miami

Share it

A temporada 2020/2021 do Grand Slam Tour de Abu Dhabi está oficialmente aberta. Centenas de atletas se reuniram nesse domingo, 27 de setembro, no Miami Airport Convention Center, para mostrar suas habilidades e disputar as medalhas de ouro.

Alguns dos maiores nomes do Jiu-Jitsu estiveram presentes como coachs de seus alunos. André Galvão, Guilherme Mendes, Roberto “Cyborg” Abreu, Angelica Galvão e tantos outros festejaram o sucesso de suas escolas na Flórida. Faixas-pretas, marrons e roxas, no masculino e feminino, adulto e master 1 e 2, deram o seu melhor nos tatames.

A divisão faixa-preta adulto masculina e a faixa-preta/preta adulto feminino tiveram nomes consagrados na luta contra os novos talentos do esporte. Confira como foram as disputas:

Faixa-Preta Adulto Masculino

Peso-pluma (56kg) – Jonas Andrade e Estevan Martinez lutaram duas vezes para definir o campeão. Jonas venceu por 7 a 0 na primeira partida e 1 a 0 na segunda partida para levar a medalha de ouro para casa.

1º – Francisco Jonas Andrade (Brasil)

2º – Estevan Martinez (EUA)

Peso-pena (62kg) – Lucas Pinheiro garantiu a medalha de ouro em três lutas. Ele primeiro pegou Connor Welle com um triângulo. Em seguida, derrotou Bebeto Oliveira por 1 a 0 para chegar à final. A disputa pela medalha de ouro colocou Lucas contra o americano Suraj Budhram. Uma pontuação de 6 a 0 garantiu o título para Lucas.

1º – Lucas Pinheiro (Brasil)

2º – Suraj Budhram (EUA)

3º – Carlos Alberto Silva (Brasil)

Peso leve (69kg) – Kennedy Maciel veio, lutou e venceu. Em três lutas, primeiro derrotou João Mendes por 2 a 1, depois pegou Rodrigo Cardoso com um armlock. Na luta pelo ouro, Kennedy repetiu a atuação e pegou Thiago Macedo com um armlock.

1º – Kennedy Maciel (Brasil)

2º – Thiago Macedo (Brasil)

3º – João Mendes (Brasil)

Peso meio-médio (77kg) – Michael Liera Jr teve o caminho mais difícil para a medalha de ouro do que qualquer campeão em Miami. Em quatro lutas, ele venceu José Luna por 9 a 1, depois enfrentou ninguém menos que Marcio André. Um empate por 4 a 4 garantiu a Liera uma vaga nas semifinais por ser o último a pontuar. Uma vitória de 1 a 0 sobre Johnny Tama colocou Liera na final. A medalha de ouro se tornou realidade após a vitória por 1 a 0 sobre Johnatha Alves.

1º – Michael Liera Jr (EUA)

2º – Johnatha Alves (Brasil)

3º – Marcio André (Brasil)

Peso médio (85kg) – Guthierry Barbosa lutou três vezes para garantir a medalha de ouro. Ele finalizou Carlos Souza e venceu Andre Gois por 2 a 1 para chegar à final. A disputa pela medalha de ouro foi emocionante contra Ronaldo Junior, decidida por um ponto a favor de Guthierry.

1º – Guthierry Barbosa (Brasil)

2º – Ronaldo Junior (Brasil)

3º – Gabriel Almeida (Brasil)

Peso meio-pesado (94kg) – Fellipe Andrew garantiu seu favoritismo mordendo mais um ouro para sua coleção na faixa-preta. No caminho para o título, Felipe finalizou Eric Schlosser e Nathan Medelson, para na final encarar Rafael Lima e raspar, marcando 2 a 0 nos pontos e garantindo o título.

1º – Fellipe Silva (Brasil)

2º – Rafael Lima (Brasil)

3º – Fellipe Trovo (Brasil)

Superpesado (120kg) – Em duas lutas, Max Gimenes venceu Klidson Abreu duas vezes e garantiu a medalha de ouro. Na primeira luta venceu por 3 a 0. Na segunda partida, Gimenes conseguiu pegar Klidson em uma omoplata.

1º – Max Gimenes (Brasil)

2º – Klidson Abreu (Brasil)

Faixa-preta/marrom Feminina Adulto

Peso-galo (49kg) – Jessa Khan pegou Sarah Takushi com um armlock na primeira luta. Mayssa Bastos, por sua vez, chegou à final com uma vitória de 25-0 sobre Sarah Takushi. A luta pela medalha de ouro foi o encontro mais emocionante do fim de semana. Jessa quase pegou Mayssa bem no começo com um triângulo. A super campeã demorou para se defender e escapar. No final, Mayssa deu a volta por cima e marcou 6-4 para levar outra medalha de ouro para casa.

1º – Mayssa Bastos (Brasil)

2ª – Jessa Khan (Camboja)

3º – Sarah Takushi (EUA)

Peso-pluma (55kg) – Em duas lutas, Thamires Aquino conquistou a medalha de ouro. Nas semifinais, ela derrotou Alexa Yanes por 3 a 1. A luta pela medalha de ouro contra Eliana Carauni foi muito dinâmica. O placar de 8 a 5 deu a Thamires o título.

1º – Thamires Aquino (Brasil)

2ª – Eliana Carauni (Argentina)

3º – Alexa Yanes (EUA)

Peso leve (62kg) – A americana Nicole Sullivan lutou duas vezes para chegar ao título. Ela primeiro superou Alexandria Enriques por 4 a 3 na semifinal. Na luta pela medalha de ouro Nicole derrotou a compatriota Woods Heather por 3 a 2.

Pódio

1ª – Nicole Sullivan (EUA)

2º – Woods Heather (EUA)

3º – Alexandria Enriques (Filipinas)

Peso médio (70kg) – Rafaela Guedes fez três lutas rumo à medalha de ouro. Ela finalizou Gloria Armas, depois venceu Melissa Cueto por 1 a 0 na semifinal. Na luta pela medalha de ouro Rafaela marcou 8 a 2 sobre Emilly Silva.

1º – Rafaela Ribeiro (Brasil)

2º – Emilly Silva (Brasil)

3º – Melissa Cueto (Brasil)

Peso pesado (95kg) – Talita Treta lutou duas vezes na campanha pela medalha de ouro. Ela venceu Kylie Baker por 5 a 0 e depois derrotou Maria Malyjasiak por 5 a 2 na final.

1º – Talita Nogueira (Brasil)

2ª – Maria Malyjasiak (Polônia)

3º – Kylie Baker (EUA)

Confira os resultados completos clicando aqui. O Grand Slam Tour de Abu Dhabi retorna no dia 25 de outubro, em Moscou, na Rússia. As inscrições já está abertas. Clique aqui para inscrever-se agora!