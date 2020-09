Confira as chaves do Abu Dhabi Grand Slam de Miami

Share it

Falta pouco para o início da temporada 2020/2021 da AJP, e a organização divulgou o cronograma de lutas e as chaves para todas as divisões do Abu Dhabi Grand Slam de Miami. O evento está agendado para o dia 27 de setembro, no Miami Airport Convention Center (MACC).

A pesagem pré-evento está marcada para sábado, 26 de setembro, das 16h às 18h, no MACC. A pesagem no dia de luta está marcado para domingo, 27 de setembro, das 8h30 às 9h, também no MACC. As lutas começam às 10:00. As chaves para todas as categorias nas categorias adulto e master de faixa-roxa, marrom e preta também estão disponíveis. Clique aqui para acessar.

Os fãs do AJP Tour poderão assistir a todos os duelos em cada um dos cinco tatames montados no ADGS Miami em nosso canal no Youtube. A divisão faixa-preta adulto no masculino feminino serão os destaques do evento. As chaves preveem algumas batalhas intensas em cada categoria de peso. Aqui estão algumas que os fãs devem estar atentos. Confira!

Faixa-preta Adulto Masculino

Peso-pluma (55kg) – A categoria conta com os ex-campeões do ADGS Kalel Santos e Jonas Andrade. Eles podem se encontrar na disputa pela medalha de ouro.

Peso-pena