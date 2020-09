Aprenda a “cruciplata” surpreendente de Rubens Cobrinha

Share it

O GRACIEMAG.com relembra hoje uma técnica do arsenal de Rubens “Cobrinha” Charles, uma variação que o ídolo da Alliance lapidou para surpreender o oponente que resiste bem à chave omoplata.

A inovação consiste em travar o outro braço, como num crucifixo.

Repare que, depois de encaixar a chave omoplata, Cobrinha não consegue concluir a finalização, já que o oponente não permite que seu tronco seja alavancado para a frente.

É a senha para Cobrinha tentar a cruciplata: com as costas no solo, o campeão mundial pega a lapela oposta do adversário e puxa em sua direção, esticando um pouco mais as pernas que usa para a omoplata.

Com o espaço criado, Cobrinha passa o braço esquerdo por baixo da axila do adversário, entrega a lapela e prende o braço do oponente, para encaixar o crucifixo da omoplata.

Ao ver o oponente aprisionado na armadilha, Cobrinha então gira o corpo e arrocha. Ou pode subir em definitivo, e assim concluir a omoplata.

Curtiu? Comente com a gente.