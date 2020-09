Estude a raspagem de estimação do professor Gustavo Dantas

Share it

Mentor dos grandes campeões, o treinador Gustavo Dantas costuma testar todas as suas teorias nos campos de batalha da IBJJF.

Foi assim que, em setembro de 2012, o faixa-preta formado na Nova União aplicou uma de suas técnicas favoritas, a partir de suas pernas compridas de guardeiro. A técnica, no entanto, não depende de altura ou envergadura, e sim de repetição e persistência.

Hoje o GRACIEMAG abre o baú para Gustavo Dantas nessa vitória no Campeonato Americano da IBJJF, na Califórnia, durante a final do peso-pena sênior. Repare como o professor raspa e cai montado no finalista Luis Vega, da Caique Jiu-Jitsu, para conquistar mais um ouro para a coleção.

Relembre, confira e estude a posição!