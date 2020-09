Share it

Como você salva seu pescoço quando seu adversário encaixa o estrangulamento cruzado na guarda fechada? Nosso professor Eduardo Carriello, da GMI Gracie Barra Oval, está aqui hoje para ensinar como manter a calma, agir de maneira precisa e brilhar na defesa.

Na técnica, Eduardo ressalta a importância da ação rápida para conter o primeiro tiro no golpe, para em seguida usar a técnica para enfraquecer as pegadas inimigas e se livrar do arrocho.

Confira o macete no vídeo abaixo!

.