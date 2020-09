Double Five e Infight empolgadas com o GP Rio de Equipes

Share it

Duas grandes equipes de Jiu-Jitsu estão em franca preparação para a disputa do GP Rio 2020, evento confirmado para os dias 10 e 11 de outubro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

“Vai ser uma disputa muito acirrada”, garante Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio, “temos muitos times de renome nesse páreo: GFTeam, Carlson Gracie, Top Brother, Gracie Barra, Nova União, HBT, Aliados, Fábio Florêncio, Pit Bull, entre outras..”.

Seguindo os protocolos da Prefeitura do Rio, o evento será sem público nas arquibancadas e com transmissão ao vivo pelo YouTube da FJJD-RIO.

“Estamos trabalhando forte para montar os times e, se tudo der certo, teremos equipes em todas as faixas e categorias de peso: leves e pesados, desde o juvenil, passando pelo adulto e o master”, diz Bruno Formiga, da Double Five.

Equipe Double Five: “Meus alunos estão muito empolgados para a disputa do GP”, analisa Bruno Formiga.

“Eu adoro os GPs por equipes”, diz Rogério Poggio, líder da Infight. “Competição nesse formato envolve todos e mesmo se um dos atletas perder a sua luta, ele fica na esperança de a equipe virar o jogo e sair vitoriosa, podendo com isso lutar novamente na próxima rodada”.

Equipe Infight: “Eventos por equipes são muito bacanas, adoro o formato”, diz Rogério Poggio.

As inscrições para o GP Rio foram estendidas até o dia 2 de outubro. Para mais informações, entre em contato com Bruno Martinelli pelo Whatsapp (21) 99961-9288 ou acesse o site www.fjjdrio.com.br.