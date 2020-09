Vídeo: Reveja a finalização de Mackenzie Dern no UFC do último sábado

Share it

Em ação no UFC Fight Night 178, no último sábado, dia 19 de setembro, a fera Mackenzie Dern tratou de aplicar uma rápida finalização no armlock sobre Randa Markos, logo no primeiro assalto. Com mais um armlock anotado na carreira, Mackenzie se coloca ainda mais em evidência na divisão de peso-palha do Ultimate

Para pegar, Mack teve o domínio por cima consolidada, passou a perna na frente do rosto de Randa e buscou o ajuste até arrochar a alavanca com apenas uma das mãos, usando a axila como apoio.

Contudo, a faixa-preta revelou que a real intenção ao passar a perna seria atacar na omoplata, e em seguida aplicar seu estrangulamento favorito da posição, que Mack chama de “chocoplata”. Em vídeo dos nossos arquivos, gravado por Daniel Amaral para os amigos da Galler.com, Mackenzie ensina os detalhes do golpe, que já usou em torneios de kimono e também no MMA.

Confira no vídeo abaixo e os resultados completos do UFC do último sábado!

UFC Fight Night 178

Las Vegas, Nevada, EUA

19 de setembro de 2020

Colby Covington venceu Tyron Woodley por nocaute técnico a 1min19s do R5

Donald Cerrone x Niko Price foi declarado empate majoritário

Khamzat Chimaev nocauteou Gerald Meerschaert aos 17s do R1

Johnny Walker nocauteou Ryan Spann aos 2min43s do R1

Mackenzie Dern finalizou Randa Markos no armlock aos 3min44s do R1

Kevin Holland venceu Darren Stewart na decisão dividida dos jurados

Card preliminar

David Dvorak venceu Jordan Espinosa na decisão unânime dos jurados

Damon Jackson venceu Mirsad Bektic por finalização a 1min21s do R3

Mayra Sheetara finalizou Mara Romero Borella no armlock aos 2min29s do R1

Jessica-Rose Clark venceu Sarah Alpar por nocaute técnico aos 4min21s do R3

Darrick Minner finalizou TJ Laramie na guilhotina aos 52s do R1

Randy Costa nocauteou Journey Newson aos 41s do R1

Andre Ewell venceu Irwin Rivera na decisão dividida dos jurados

Tyson Nam venceu Jerome Rivera por nocaute técnico aos 34s do R2