Do baú: o dia em que Minotauro ensinou Jiu-Jitsu a Cro Cop no Pride

Lenda do Jiu-Jitsu e do MMA, Rodrigo “Minotauro” Nogueira se aposentou oficialmente há exatos cinco anos, mais precisamente no dia 1º de setembro de 2015, durante emocionante coletiva de imprensa.

O faixa-preta baiano pendurou as luvas com o dever mais do que cumprido, depois de emocionar fãs pelo mundo inteiro com dezenas de finalizações e reviravoltas nos combates, ao melhor estilo “Rocky Balboa”.

O GRACIEMAG relembra uma de suas lutas marcantes no MMA, ainda pelo Pride, em novembro de 2003, contra o então bicho-papão Mirko “Cro Cop” Filipovic. Após um início assustador, o croata foi domado com maestria no segundo assalto.

Reveja a chave de braço que sacudiu o Japão, em reportagem marcante da TV Globo que apresentou o ídolo do Jiu-Jitsu ao grande público brasileiro. Arigato, Nogueira!