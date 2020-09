Relembre o Jiu-Jitsu fino de Mackenzie Dern nos tatames em San Diego

Share it

Mesmo depois de sua transição bem sucedida para o MMA, Mackenzie Dern continuava a abrilhantar os tatames mundo afora com seu fino Jiu-Jitsu.

Na Califórnia, em 2017, a estrela do UFC disputou o San Diego Open da IBJJF, e mais uma vez levou o ouro, no peso médio, para rechear sua vasta coleção.

Para ficar com o título, Mack encarou Emilie Thylin, também da Gracie Humaitá. Após atacar com rapidez e pressão na passagem, Mack ganhou as costas com um minuto de luta e… Mas veja você mesmo, no vídeo abaixo!