Austin Open: Ronaldo Jr e Pedro Rocha com ouro duplo no primeiro torneio da pandemia

GRACIEMAG confirmou com entusiasmo, no início de agosto, que o Austin Open de Jiu-Jitsu 2020, realizado no Texas, seria o primeiro torneio organizado pela IBJJF após a chegada da pandemia do Covid-19. Com isso, o dia 19 de setembro entrou automaticamente para a história do Jiu-Jitsu mundial como um marco do retorno ao circuito competitivo.

Seguindo com rigor as recomendações de segurança e higiene, o Round Rock Sports Center teve um ambiente inusitado. Mais silencioso que o normal, com apenas atletas e coaches nas proximidades dos tatames, o Austin Open ainda assim emocionou a comunidade da arte suave, com grandes lutas e feras de várias partes do mundo em ação.

No adulto faixa-preta de kimono, Ronaldo Junior foi o nome do torneio de retorno. A fera da Atos brilhou com ouro duplo na competição, ao vencer o peso médio sobre Rodrigo Martins (Double Five), e em seguida bater Johnatha Alves (AOJ) nos pontos em peso aberto. No feminino adulto, Michelle Welti(Big Brothers) levou a melhor ao vencer Yanelisa Reyes (Sheridan BJJ) na final do absoluto, garantido o topo do pódio.

Entre os masters, tivemos o sucesso do bicampeão mundial absoluto Xande Ribeiro (Six Blades) na divisão de master 1 super pesado, enquanto nossos craques do time GMI, entrevistados na prévia do evento, também voltaram pra casa com o ouro. São eles: Suyan Queiroz (First BJJ) no master 4 peso leve, Ninja Pinto (Brazil Academy) no master 2 pluma, e Léo Machado (BTT North Dallas) no master 2 meio-pesado.

Já na disputa sem kimono, foi a vez de Pedro Rocha (Double Five) ficar com ouro duplo. Primeiro, o feroz irmão de João Gabriel Rocha venceu Ronald Stephen (Checkmat) entre os pesadíssimos, para em seguida bater Alexandre Molinaro (Carlson Gracie) no absoluto.

Para os resultados completos de kimono, clique aqui. Para os campeões sem kimono, clique aqui.