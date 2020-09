Gustavo Dantas convida você para Congresso Virtual de Jiu-Jitsu, em setembro

Share it

Está tudo pronto para o primeiro Congresso Virtual de Jiu-Jitsu – Preparação Total do Atleta, idealizado pelo faixa-preta Gustavo Dantas. Com início marcado para a próxima terça-feira, dia 21 de setembro, o encontro vai reunir uma seleção de craques, todos sendo referências em suas áreas de atuação, para abordarem tópicos essenciais para todo competidor alcançar o próximo nível em sua carreira.

Com Rodrigo Cavaca, Mahamed Aly, Bruno Bastos, só para citar alguns nomes dos professores e atletas que estarão lá com suas palestras, além de profissionais da área de saúde física, saúde mental e marketing, Gustavo quer que todo atleta entenda que existem diversas outras áreas da vida que devem ter o mesmo cuidado que o próprio treino e que isso, por sua vez, pode influenciar no resultado final.

“Conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida porque ninguém tira isso de você”, destaca Gustavo, antes de explicar o que o congresso vai agregar para os mais de 2 mil participantes inscritos.

“O congresso vai abrir, ou abrir ainda mais, a cabeça de vários atletas. Muitas lições aprendidas poderão ser utilizadas, não somente no esporte, mas principalmente na vida pessoal e profissional, especialmente quando falarmos de saúde mental. Vamos mostrar que a preparação mental, física, além de outras áreas que muito atletas acabam não dando muita atenção, podem ser fundamentais no resultado final almejado. Eu acredito que todo mundo vai sair mais profissional do que antes desse congresso”, almeja Gustavo, faixa-preta e proprietário da GD Academy, uma das escolas mais tradicionais do Arizona, nos Estados Unidos.

Praticante de Jiu-Jitsu desde os 14 anos de idade, Gustavo acumula experiências de uma carreira exemplar, recheada de títulos importantes e lições valiosas, que posteriormente ajudaram diversos atletas de alto rendimento a serem melhores como profissionais no tatame e na vida. E qual seria agora, seu próximo passo ? Bom, deixe que ele mesmo explique, a seguir.

“Como se fala nos Estados Unidos, ‘baby steps’, um passo curto de cada vez. O foco agora é o Congresso e depois a realização vamos ver o feedback do pessoal para pensar no próximo passo. Mas com certeza virão mais novidades”, revela Gustavo.

Gustavo Dantas, 45 anos, tem o propósito de inspirar pessoas ao redor do mundo. Faixa-preta de André Pederneiras, o carioca dedicou sua vida ao Jiu-Jitsu, adquiriu experiência e lições para hoje, agora como palestrante, professor e coach, ajudar atletas a serem mentalmente mais fortes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Confira no vídeo abaixo!