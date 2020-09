Estude Jiu-Jitsu com o treino específico de Demian Maia

Share it

Presença VIP no Spyder Championship de novembro de 2019, o professor Demian Maia saiu do aeroporto na Coreia do Sul direto para o tatame, na sábia intenção de matar o jetlag de 22h entre São Paulo e Seul.

Para soltar a carcaça, Demian escalou um faixa-preta local e fez interessante treino específico, a partir de posições desfavoráveis. O craque do UFC começava com o adversário na montada, nas costas ou em entrada de quedas, para treinar escapadas, defesas e os contra-ataques, rumo à finalização.

Relembre o treinão no vídeo abaixo, registrado por nosso Carlos Arthur Jr, e bom estudo.