Vídeo: Confira os melhores lances do BJJBET em sua edição de estreia

No dia 6 de setembro, em São Paulo, o BJJBET realizou sua edição de estreia, com um card de tirar o fôlego que definiu com sucesso o seu mote da organização: uma nova era do Jiu-Jitsu.

Com duelos com e sem kimono, entre craques da atualidade e nomes consagrados, o evento trouxe várias emoções ao longo do show, e o público que conferiu o evento do conforto de casa pôde não só se deleitar com os duelos explosivos, mas também contar com a emoção de ter seus pontos em jogo nos palpites que valiam prêmios no BJJPicks.

Para relembrar os melhores momentos do card, o BJJBET compilou os melhores lances do evento numa superprodução em vídeo, que você confere logo abaixo. Assista e reviva grandes momentos do debute histórico do BJJBET!