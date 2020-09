Vídeo: Cate a perna e derrube na técnica, com Duzão Lopes

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô, Duzão Lopes trouxe seus anos de experiência em quedas competindo no alto rendimento do judô para tornear seu jogo na arte suave ainda mais perigoso.

Depois de exibir suas técnicas nos maiores campeonatos do circuito, a fera decidiu dividir um pouco dos seus conhecimentos no sem canal do Youtube, e GRACIEMAG traz para você um desses vídeos.

Com a ajuda do amigo Juan, também craque no judô, Duzão ensinou como catar a perna do adversário fintando o kouchi-gari, para em seguida atacar no ouchi-gari e derrubar sem esforço, ao invés da clássica derrubada do Jiu-Jitsu girando o adversário.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!