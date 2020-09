TBT: a vitória no Jiu-Jitsu do astro do UFC Paulo Borrachinha

Share it

Próximo desafiante ao título peso médio do UFC, Paulo Borrachinha teve uma longa estrada pela frente, antes de ser definido como desafiante de Israel Adesanya, em duelo marcado para o dia 26 de setembro.

Para chegar ao topo no MMA, Borrachinha enfrentou craques, treinou muito boxe e wrestling e também fez bonito no Jiu-Jitsu, como prova o vídeo resgatado pela equipe de GRACIEMAG do fundo do baú.

Em duelo sem kimono, representando na Gracie Barra de Minas Gerais, Borrachinha mostrou toda sua pressão por cima no Champions League de Submission, em 2012.

Confira no vídeo abaixo e diga nos comentários se Borrachinha está pronto caso a luta pelo cinturão dos médios for para o solo. Oss!