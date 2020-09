Rhino Challenge organiza seletiva da Copa Podio para azuis e roxas em Belo Horizonte

Share it

Com a intenção de fomentar o esporte de alto rendimento em Minas Gerais, o Rhino Challenge, organizado pelo nosso GMI Marcelo Gomide e seu sócio Victor Brandão, juntamente com uma competente equipe, promete sacudir o cenário competitivo do Jiu-Jitsu e outro esportes.

Depois de ceder sua estrutura e conhecimento de causa ao auxiliar no Iron Brown Belt da Copa Podio, é a vez do Rhino Challenge sediar as lutas que escolherão os representantes mineiros nos Purple Games e Azules da Copa Podio. No dia 1º de novembro, em Belo Horizonte, craques selecionados das melhores equipes da região terão a chance de lutar por sua vaga no torneio de expressão internacional.

“O Rhino Challenge se tornou um campeonato multidesportivo”, explicou Gomide. “Além do Jiu-Jitsu organizamos também disputas de crossfit e downhill de bicicleta, o MTB Challenge. No dia 1º, além das seletivas para a Copa Poido, teremos também lutas casadas entre faixas-pretas e outras atrações, respeitando as definições de segurança estipuladas pelo estado”.

