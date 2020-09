Carlão Barreto analisa o GP Rio, da FJJD-Rio, marcado para outubro

Carlão Barreto e Rogério Gavazza nos bastidores de um evento da FJJD-Rio.

“Esse GP Rio que estamos lançando tem tudo para se tornar o Estadual de Equipes em 2020 e será o pontapé inicial do nosso projeto para os próximos anos, o Nacional de Equipes CBJJD, que será disputado do infanto-juvenil ao master”, afirma Carlão Barreto, diretor técnico da FJJD-Rio.

“É o formato de competição que todos os atletas e professores gostam muito, porque é uma disputa que envolve toda a equipe (matriz e filiais), com uma grande projeção para as equipes. Estamos recebendo bastantes inscrições com antecedência e várias equipes estão garantindo a participação para não ficarem de fora, já que o número de vagas infelizmente será limitado, para não termos aglomerações. Nas faixas-azuis e roxas adulto, o número de equipes inscritas está bastante elevado e podemos encerrar em breve. Para as faixas marrons e pretas e nas classes máster e juvenil há também muita procura, mas ainda há mais vagas”.

“Estamos seguindo todos os protocolos e orientações dos órgãos públicos e, devido ao adiamento da Fase 6B da flexibilização para o dia 1º de outubro, tivemos que adiar para os dias 10 e 11 de outubro todas as disputas do GP dos leves e pesados, as Superlutas no Queen of Rio e o Troféu Rio Novatos”.

“Professores de diversas equipes estão ansiosos para o retorno do nosso calendário com o GP Rio, que já está sendo classificado como um Estadual por Equipes e apóiam a decisão da Federação. Confira a seguir alguns depoimentos desses professores:

Professor Fábio Florêncio “Pipoca” (Escola de Lutas Fábio Florêncio)

“Estamos com sede de competir, rever os amigos e voltar ao normal mesmo que seja o novo normal… Nossa preparação está a todo vapor, estaremos com representantes em todas as categorias, e estamos convictos de fazer bons combates, a Escola de Lutas FF apesar de ser uma equipe nova no mercado, batalha para ficar entre as melhores do Rio”.