Neiman Gracie não é um dos mais renomados finalizadores do evento de MMA Bellator à toa. Em sua casa todos sempre respiraram Jiu-Jitsu, inclusive sua irmã Deborah Gracie, a segunda faixa-preta da família, depois de Kyra.

Em 2017, de passagem pela nossa GMI Gávea Jiu-Jitsu, escola do mestre Leão Teixeira na zona sul do Rio de Janeiro, os filhos do mestre Marcio “Macarrão” Stambowsky fizeram um mano a mano soltinho, e GRACIEMAG registrou o treino entre irmãos.

Veja como foi, a seguir!