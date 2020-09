Share it

O craque Neiman Gracie finalizou Jon Fitch, ex-desafiante ao cinturão do UFC, na noite de ontem (sábado, 12 de setembro), aplicando uma chave de calcanhar belíssima, no segundo assalto do combate realizado pelo Bellator.

Nada melhor do que aproveitar o embalo dessa grande exibição para aprender as técnicas de Jiu-Jitsu de Neiman, nesta super aula exclusiva registrada pela equipe da GRACIEMAG.

Confira!