Você tem alguma deficiência? Aprenda como o Jiu-Jitsu equilibra corpo e mente

Mais do que um esporte, mais do que uma luta, o Jiu-Jitsu é uma filosofia voltada ao equilíbrio do corpo e da mente, e da alma.

Se você ainda tem pouca fé nisso, confira neste vídeo a seguir como a arte suave ajuda a afiar seus reflexos físicos, e também os emocionais e espirituais.

Relembre a história de Waldir Ribeiro, e convença quem você ama a dar uma chance ao Jiu-Jitsu.