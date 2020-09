Inscrições estendidas para o Abu Dhabi Grand Slam de Miami; veja a lista e garanta sua vaga

Share it

A AJP decidiu estender o período de inscrição para o Abu Dhabi Grand Slam Tour de Miami. Os atletas agora têm até 19 de setembro para se inscreverem para competir na estreia da temporada 2020/2021 do ADGS. O evento está agendado para o dia 27 de setembro, no Miami Airport Convention Center. Podem se inscrever faixas-roxas, marrons e pretas nas categorias adulto e master. Clique aqui para inscrever-se agora.

O ADGS Miami contará com alguns dos maiores nomes do esporte na atualidade. Boa parte destes craques do Jiu-Jitsu estão tratando o evento na Flórida como sua primeira oportunidade de competir no mais alto nível desde março, quando a pandemia de Covid-19 encerrou as competições em todo o mundo.

Uma rápida olhada na lista de registro encontra nomes importantes, como:

Adulto Faixa-Preta Masculino

55kg – Jonas Andrade, Kalel Santos, Lucas Pinheiro

62kg – Hiago George, Bebeto Oliveira, Diego Batista

69kg – Thiago Macedo, Kim Terra, Kennedy Maciel

77kg – Marcio Andre, Michael Liera Jr, Jonatha Alves

85kg – Ronaldo Junior, Nisar Loynab, Guthierry Barbosa

94kg – Nathan Mendelsohn, Aaron Johnson

120kg – Max Gimenes, Devhonte Johnson

Adulto Faixa-Preta/Marrom Feminino

49kg – Jessa Khan, Sarah Takushi

55kg – Eliana Karauni, Thamires Aquino

62kg – Alexa Yanes, Elizabeth Exell, Woods Heather

70kg – Maria Malyjasiak, Nicholle Stoller, Emilli Silva

95kg – Gabrieli Pessanha, Kylie Villicano, Talita Rezende