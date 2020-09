Vídeo: O treino de Gilbert Durinho para afiar a guilhotina no Jiu-Jitsu

Share it

Como ensinam os mestres catedráticos do Jiu-Jitsu, a guilhotina é uma questão muito mais de ‘jeito’ do que de ‘força’. Porém, muitas vezes, nos defrontamos com oponentes resistentes, que precisam ser domados com um arrocho longo e persistente, e que inevitavelmente suga um bocado de energia.

Para “acostumar” o corpo a esse tipo de situação extenuante, o treinamento do craque Gilbert “Durinho” Burns explora esse tipo de exercício específico. Em vídeo gravado por sua equipe, o campeão mundial de Jiu-Jitsu e astro do UFC mostra como trabalhar a isometria no movimento de aperto da guilhotina para deixar afiado o seu golpe.

