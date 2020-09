TBT: Relembre Ronaldo Jacaré x Lucio Lagarto no Mundial 2003

Share it

Astro do UFC, Ronaldo Jacaré foi moldado pelo Jiu-Jitsu desde a faixa-branca, quando ainda treinava em Manaus.

O garoto franzino foi criando corpo, adquirindo talento e impressionando o mundo com seu Jiu-Jitsu. Em suas viagens para o Rio de Janeiro, para lutar o Mundial da IBJJF, Jacaré sempre voltava para Manaus com um punhado de ouro e boas histórias para contar.

Em 2003, por exemplo, Jaca confirmou o favoritismo na faixa-marrom, ao vencer o meio-pesado e o absoluto do Mundial daquele ano, no Tijuca Tênis Clube, no Rio.

Na final do aberto, Jaca encarou Lucio Rodrigues, o popular Lagarto. O duelo dos répteis foi quente.

Aos 4 minutos da grande decisão, repare como Jacaré quase finaliza o duro Lagarto pelas costas. Mas a defesa do hoje professor da GB já estava em dia.

Reveja a vitória de Jacaré: