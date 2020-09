As lições do lutador de Jiu-Jitsu Marcelo Behring

Share it

O lutador de Jiu-Jitsu Marcelo Behring continua a ser lembrado, mesmo após sua trágica morta há mais de 20 anos. A revista “Trip” publicou um artigo de Fellipe Awi sobre as muitas vitórias (como no vale-tudo em 1984, contra Flávio Molina) e a derrota (para as drogas) do carioca.

Valente, altamente técnico e com fama de que não sentia dor desde bebê, o irmão hiperativo de Sylvio Behring sonhava em se profissionalizar no vale-tudo, ou talvez correr de carro ou virar músico.

GRACIEMAG embarca na lembrança e lista três lições positivas que aprendemos com a vida incansável de Marcelo Behring.

1. Em defesa do Jiu-Jitsu

Marcelo Behring dedicou-se a defender o Jiu-Jitsu onde quer que fosse. Com atitude e coragem, ajudou a popularizar as técnicas da arte no Havaí (onde encarou os temidos black trunks), na Austrália e também em São Paulo. Jamais, no entanto, puxou para si o papel de pioneiro. “O importante é o crescimento do Jiu-Jitsu. Não quem o faz crescer”, ensinou, em entrevista publicada pela “Trip” em 1995.

2. A importância do mentor

Behring sempre reforçava a lealdade a Rickson e aos Gracie de modo geral (era normal elogiar os alunos de Carlson também, como Cássio Cardoso e Wallid Ismail). Sobre a importância de Rickson em seu desenvolvimento como atleta, disse certa vez: “Sou um cara muito emotivo, portanto a presença dele me incentivava muito a lutar, me fazia pensar menos e agir mais”.

3. Profissão: amigo

“Além do Jiu-Jitsu, a minha outra profissão é ser amigo. Adoro ter amigos e ser pai”, ensinou Behring, o casca-grossa romântico que o Jiu-Jitsu perdeu em 1995.