“Na pressão das competições descobrimos o melhor em nós mesmos”

Flávio “Cachorrinho” Almeida, professor da Gracie Barra, bateu um papo com GRACIEMAG sobre os conselhos de Carlinhos Gracie para melhorar seu Jiu-Jitsu e sua vida com a ajuda dos campeonatos.

“Meu foco sempre naquilo que posso controlar”, disse Flávio. “Na pressão das competições, muitas vezes descobrimos o melhor em nós mesmos e saímos fortalecidos, independentemente do resultado.

“O objetivo sempre é vencer, mas devemos estar cientes da possibilidade da derrota. É preciso enxergar na competição uma experiência única de aprendizado e uma atitude mental positiva, e isso geralmente melhora o desempenho.

“Mestre Carlinhos está sempre nos estimulando a estar em forma e nos mantermos conectado com o Jiu-Jitsu esportivo. Acho que na visão dele isso é muito importante para continuarmos conduzindo o trabalho de expansão da GB com equilíbrio e sabedoria. A competição me deixa mais em forma e mais atento aos detalhes e desenvolvimento do Jiu-Jitsu e isso melhora muito meu desempenho como executivo da Gracie Barra.”