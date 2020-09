10 dicas valiosas para o faixa-branca de Jiu-Jitsu

Share it

Já há algum tempo, GRACIEMAG reserva uma página da edição impressa para que um faixa-preta dê dicas a faixas-brancas de todo o mundo. Selecionamos 10 dos melhores conselhos publicados recentemente para te dar um gostinho do conhecimento disponível em nossas páginas.

Confie e seja confiável! NUNCA segure uma posição depois das três tapas. Se não souber se o seu parceiro de treino bateu, largue imediatamente – a segurança é o mais importante. Quando briga para ser um parceiro mais confiável para os seus mestres e companheiros, você cria um ambiente mais seguro e prazeroso de aprendizado. Se você não se diverte, não vale a pena. Jiu-Jitsu é para a vida toda. Cada passo deve ser efetivo; afinal, arte é o melhor hábito que você pode adquirir na vida. – Felipe Costa (Brasa)

Concentre-se no abecê. Não tente aprender tudo duma vez. Principiantes precisam focar o básico, mesmo que pareça repetitive. Imagine que você vai escrever um livro, mas você ainda precisa aprender o som e a forma de cada letra, para depois aprender a juntá-las em palavras e frases. Portanto não se apresse; aceite que as repetições e os rolas são absolutamente imprescindíveis. – Jorge Britto (Toronto BJJ)

Jiu-Jitsu é detalhe. É comum um faixa-branca observar uma posição, mas esquecer um detalhe ou outro quando a repete. Logicamente, a técnica não vai funcionar do jeito que deveria, e talvez o aluno desista de fazê-la. Repita os detalhes de cada posição até que o aluno sinta confiança e prazer em aplicá-la nos treinos. – Christian Uflacker (Uflacker Academy)

Tenha bons hábitos. O seu corpo é o templo do seu espírito. É o primeiro veículo que você usa para ir e vir. Assim como temos de cuidar de um carro em mau estado, nosso corpo precisa de cuidados para funcionar direito. Então durma e coma bem, pois somos o que comemos, o que bebemos, e como dormimos. – Carlos Alberto Liberi (Gracie Barra)

O trabalho de condicionamento físico ajuda muito. Explore todos os ângulos para que o aluno alcance o seu potencial. E, claro, esteja atento à maturidade física dele. – Bruno Bastos (Bastos BJJ Midland)

Encontre a academia certa. Seja cuidadoso e escolha uma academia qualificada e que atenda às suas expectativas. Informe-se sobre o currículo do professor e visite o lugar. Faça uma aula-teste para ver se você se sente confortável naquele ambiente, com os parceiros e funcionários. O treinamento deve fazer você se sentir bem, e a atmosfera certa é crucial. Tendo escolhido a academia, fique nela e confie no seu professor. – Frederico Tisi (Tisi JJ)

Nada de desculpas para não treinar. A maioria dos instrutores ensina as posições numa sequência. Se perder aulas por motivos bobs, você perderá alguma das facetas da posição e não entenderá o plano de ensino do seu mestre. – Lúcio “Charlie Brown” (Gracie Barra)

Para quem não faz Jiu-Jitsu, bíceps grandes podem parecer sinais de um atleta poderoso. Esqueça isso. A parte mais importante do corpo de um atleta é seu tronco – o abdome, o cóccix, o peito e as costas. Trabalhe para fortalecer o tronco e exercite os quadris. Discuta como fortalecer e treinar essas áreas com o seu professor nos aquecimentos. – Rafael “Gordinho” Lima (Florida Start Academy)

Comece a competir, não tenha medo. Torneios podem funcionar como um ingrediente explosivo para te fazer treinar mais empolgado. Quem perde treina mais para ganhar, e quem ganha treina mais ainda para não perder o trono. – Abmar Barbosa (Drysdale BJJ)

Teste-se o tempo todo. Se você tem um amigo que raspa bem, tente passar-lhe a guarda. Se há na academia um passador que nunca para de pressionar, puxe-o para a guarda. Se o seu companheiro tem uma base forte, treine de pé com ele. Use a força dos outros para polir as falhas do seu jogo. – Sid Jacinto (UAEJJ)