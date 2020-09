BJJBET: Roberto Cyborg finaliza Kaynan Duarte e Felipe Preguiça vence Erberth Santos

Share it

Realizado nesse sábado, dia 6 de setembro, o BJJBET, em sua edição de estreia, reuniu 13 lutas com e sem kimono de tirar o fôlego. O card, apresentado em um suntuoso castelo no interior de São Paulo, trouxe várias emoções para quem assistiu ao evento via streaming.

Na luta principal de kimono, o veterano Roberto Cyborg encarou o jovem craque da Atos Kaynan Duarte, em duelo sem kimono. Após uma troca de pegadas intensa e algumas tentativas de quedas, Kaynan puxou e trabalhou para raspar. Porém, sem conseguir a inversão, Kaynan se posiciou por baixo das pernas de Cyborg, em movimento que culminaria na chave de calcanhar, mas Cyborg pensou rápido.

Assim que Kaynan encaixou o embolo nas pernas e pensou em atacar no pé, Cyborg deu o seu tiro no calcanhar, e conseguiu chegar antes no golpe, forçando o atleta da Atos a dar os três tapinhas.

Antes, na luta principal de kimono, Felipe Preguiça e Erberth Santos voltaram a ficar frente a frente. A luta anterior, no BJJ Stars, terminou prematuramente após uma confusão generalizada durante o combate, que acabou não tendo resultado definido no tatame. O duelo desta vez aconteceu, mas novamente terminou de forma atípica.

No início da luta, Erberth se mostrou combativo, buscando a luta, inclusive abrindo o placar com uma queda. Contudo, ao trabalhar da guarda, Felipe conseguiu inverter e passar a guarda, chegando na montada e dando um “abafa” clássico por cima, esgrimando os dois braços de Erberth e fazendo pressão.

“É uma posição que eu uso muito nos treinos”, disse a fera para GRACIEMAG. “Ele disse ‘deu, deu’. Sinalizei ao árbitro que ele tinha desistido.”

Outros destaques ficaram para os duelos movimentados de Nicholas Meregali contra Leandro Lo e Xande Ribeiro contra Vagner Rocha, ambos terminando empatados, e para o show de finalizações do card, executadas por Isaque Bahiense, Gutemberg Pereira, Marcos Petcho e Mica Galvão.

Confira os resultados completos abaixo!

BJJBET

São Paulo – SP

6 de setembro de 2020

Roberto Cyborg finalizou Kaynan Duarte na chave de calcanhar

Felipe Preguiça venceu Erberth Santos por desistência

Isaque Bahiense finalizou Gregor Gracie na guilhotina

Nicholas Meregali e Leandro Lo empataram

Xande Ribeiro e Vagner Rocha empataram

Marco Barbosa venceu Wander Braga por 3 a 0 nos pontos

Marcos Petcho finalizou Servio Tulio no arco e flecha

Leo Lara venceu Ítalo Moura por 2 a 0 nos pontos

Gabi Pessanha venceu Yara Soares por 10 a 8 nos pontos

Diego Pato venceu Alex Sodré por 12 a 10 nos pontos

Gutemberg Pereira finalizou Rider Zuchi no kata-gatame

Meyram Maquine venceu Fabrício Takaka por 8 a 2 nos pontos

Mica Galvão finalizou Felipe Porto no estrangulamento arco e flecha