Vídeo: Carina Santi e seu estrangulamento da guarda no Rio Open da IBJJF

Você já subiu no pódio quatro vezes no mesmo torneio? Esse mérito é para poucos, principalmente na faixa-preta. Nossa GMI Carina Santi, atleta da G13BJJ, já obteve tal resultado, e num grande torneio.

Foi no Rio Summer Open de Jiu-Jitsu, em 2016, que a fera beslicou o topo do pódio na categoria de peso e no absoluto, lutando com e sem kimono.

Pelo absoluto na disputa de kimono, Carina encarou Julia Mayorn (GFTeam), e conseguiu a vitória após finalizar da guarda fechada, em técnica sorrateira. Confira o duelo e a vitória de Santi no vídeo abaixo!

