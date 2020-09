Share it

Como você atrai seu oponente direto para a arapuca do triângulo? Para o nosso GMI Rodrigo Akillis, carioca radicado em Doha, no Catar, uma base sólida de técnicas e entradas no golpe podem ser a chave para finalizar numa luta de alto nível.

No vídeo, o professor mostra os pontos essenciais para fazer o ataque no triângulo, com exemplos em lutas que fez e o golpe foi encaixado com sucesso.

Aprenda em detalhes valiosos com a fera Rodrigo Akillis, nosso GMI no Catar.