Você conhece a guarda-labirinto, a raspagem inventada por Nino Schembri?

Share it

Experiente e criativo professor de Jiu-Jitsu, Nino Schembri gosta de estudar as minúcias das posições no solo, sejam elas do baralho antigo ou detalhes das transições mais novas. De tanto pesquisar e testar, o faixa-preta, por vezes, aparece com uma posição nova na manga, e desta vez Nino nos apresenta a guarda-labirinto.

GRACIEMAG solicitou à fera um vídeo exclusivo, em que o professor explica as opções de sua nova guarda. Após travar o braço do adversário por baixo da perna, Nino tem a seu favor um justo armlock e algumas brechas para raspar. Por cima, a chave de braço segue viva, além de o jogo estar totalmente aberto para ele trabalhar em superioridade.

Confira no vídeo abaixo!