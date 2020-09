Exclusivo: Erberth Santos ensina uma finalização para você surpreender no Jiu-Jitsu

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu, Erberth Santos mostrou, com exclusividade para GRACIEMAG, uma de suas posições para surpreender o adversário que gosta de travar o jogo na guarda-x.

Para sair da armadilha, Erberth joga o corpo todo para trás com um largo passo. Com o braço que fica preso, o atleta arma seu ataque. Após afundar o cotovelo e prender o braço do oponente, Erberth roda e deixa o adversário quase sem reação na sorrateira chave omoplata.

Confira a transição com finalização no vídeo abaixo!