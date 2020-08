Vídeo: Finte a kimura e encaixe o estragulamento, com Reyson Gracie

Share it

Faixa-vermelha de Jiu-Jitsu, Reyson Gracie conhece como poucos os segredos da arte. O grande mestre, filho de Carlos e sobrinho de Helio Gracie, ensinou um desses truques em aula realizada no Rio de Janeiro, na academia de mestre Leão Teixeira.

Na técnica, o Gracie faz um ataque comum na kimura, a partir do norte-sul. Com a defesa do oponente cerrada, Reyson busca um atalho para finalizar: ele prende a mão do adversário com a saia do kimono, pega com o polegar a gola com a outra mão e roda para travar o adversário no estrangulamento.

Confira os detalhes no vídeo abaixo, filmado em 2016, e surpreenda todo mundo no treino.