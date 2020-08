Aprenda a defesa da guilhotina, com as dicas de Roger Gracie

Share it

Uma das finalizações mais perigosas do Jiu-Jitsu, a guilhotina é capaz de encerrar um duelo de modo fulminante. Dependendo do encaixe e pressão, o golpe pode ser inescapável… Para Roger Gracie, professor do dia em vídeo gravado para o canal Dojjo, dois detalhes são importantes para conseguir a fuga.

Primeiro, Roger ressalta que a mão no pulso do adversário é essencial para aliviar a pressão do golpe, para assim começar a transição de escape. Com o peso projetado nos ombros, Roger incomoda o agressor e avança para lateral, criando força para aliviar o arrocho do adversário e fugir.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!