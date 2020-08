Conheça o MMA Studio Secrets e acelere suas metas como professor de Jiu-Jitsu

Share it

Em um projeto de integração, visando a melhoria da comunidade do Jiu-Jitsu, nasceu o MMA Studio Secrets, canal de mídia multiplataforma com dicas, conselhos e soluções para professores de Jiu-Jitsu alavancarem seus negócios, ou para novos instrutores darem seu primeiro passo com a certeza de ótimos negócios.

Baseado em cinco pilares iniciais para fazer de sua academia um sucesso como business, o FAB5 é a fórmula ideal para alcançar alunos e traze-los para sua academia, sem deixar de proporcionar uma entrega fiel à sua proposta com várias dicas para manter seus clientes interessados e contentes com seu produto.

Lance Trippet, faixa-preta de Jiu-Jitsu, é a pessoa por traz do projeto Grow My Academy. Com conteúdo personalizado e intimista, com dicas ao vivo para os alunos, cabe como uma luva para professores e academias de Jiu-Jitsu, sendo útil também para outros mercados similares de escolas de luta, ginástica e afins.

