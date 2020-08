Rodrigo Cavaca anuncia nova fase da Zenith em evento on-line

Share it

Num grande evento on-line realizado está semana, o professor Rodrigo Cavaca revelou os dois novos sócios da escuderia Zenith: Marcelo Carvalho e Luiz Galvão.

Ambos são amigos de longa data de Cavaca e Robert Drysdale e, juntos, estarão lado a lado na liderança da equipe nesta nova fase.

“Nossa ideia é tornar a Zenith cada vez maior, avançando em questões essenciais como preparação e suporte dos novos campeões da equipe, e também na reestruturação do plano de negócio das nossas escolas”, explicou Cavaca. Finalizando o evento, nosso GMI deu uma missão para os participantes e para todos que têm a Zenith na veia:

“Propagar a união do Jiu-Jitsu, compartilhando no Instagram uma foto que evidencie o amor pela bandeira da escola, e deixando na legenda as hashtags deste movimento: #NovaEraZenith #ZenithNaVeia”.

Confira no vídeo abaixo como foi o evento e parabéns a toda a família Zenith! Oss!