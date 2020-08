RARIDADE: Paulão Filho x Vitor Shaolin no Jiu-Jitsu, em 1994

Share it

Todos os grandes atletas do Jiu-Jitsu e do MMA e de hoje em dia começaram assim como você, nobre leitor. Superaram lesões, dificuldades de treinar, e faixa após faixa chegaram à preta. No vídeo a seguir, em meados de 94, Vitor Shaoline Paulão Filho se encararam num antigo Brasileiro de Jiu-Jitsu. Vitor com 15 e Paulão com 16, estavam ainda na faixa-azul, mas já mostravam a garra de grandes competidores.

Vitor Shaolin relembrou o combate: “Eu lembro que o Paulão já era conhecido como um cara duríssimo. Mesmo sendo faixa-azul, o pessoal falava que ele treinava com os faixa-prestas do Carlson Gracie. Tinha muita torcida pra ele, e eu só tinha o Dedé Pederneiras. O Dedé disse que o melhor era eu fazer guarda e raspar. O pior foi quando ele puxou o meu braço e meu corpo todo foi junto. Eu era muito leve! Naquele dia, eu fiz cinco lutas no meu peso e quatro no absoluto”.

Confira o combate: