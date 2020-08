Grandes equipes inscrevem faixas-brancas no Troféu Rio Novatos, da FJJD-Rio

Share it

Desde que a Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro (FJJD-Rio) anunciou uma competição específica para faixas-brancas, o “Troféu Rio Novatos”, a ser realizada no dia 27 de setembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, grandes equipes começaram a inscrever seus alunos iniciantes na disputa do torneio.

“Trata-se de uma classe com que os organizadores têm que tomar muito cuidado e dedicar uma atenção especial, afinal são competidores inexperientes”, analisa Rogério Poggio, líder da Infight. “Por essas razões, é ótimo haver um campeonato 100% dedicado aos novatos, eles merecem esse tipo de atenção e cuidado.

Líder da Infight, Rogério Poggio já começou a inscrever seus faixas-brancas na competição.

“A turma de iniciantes lá da academia está muito empolgada e motivada para lutar esse evento, pois ficaram praticamente o ano todo sem competir e correndo o risco de não ter nenhuma competição esse ano. Estão doidos para se testarem e ver se estão preparados para progredir para a faixa-azul”, diz o professor César Guimarães, o Casquinha, general da Top Brothers.

Professor Casquinha, da Top Brother: “Novatos empolgados para provar no campeonato que já podem ganhar a azul”.

“Por conta de tanto sucesso, nós incluímos o Estadual Rio Novatos no calendário dos próximos anos da FJJD-Rio, a competição será do mirim ao master, somente para iniciantes. Vamos valorizar bastante os estreantes para que eles tenham uma boa impressão nas primeiras competições. Geralmente os faixas-brancas levam toda a família para assistir à estreia deles e por isso faremos uma grande festa para todos”, diz Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio. “Este ano, nosso evento terá o número de vagas bem limitado, devido aos protocolos que iremos adotar, vamos trabalhar somente com juvenil, adulto e master, será o Troféu Rio Novatos e não o Estadual”.

“Será uma grande festa do Jiu-Jitsu, capaz de motivar os iniciantes a evoluírem tecnicamente, garantindo uma excelente base como lutadores”, diz o professor Juan Lopes, da Prime Team.

Professor Juan Lopes, da Prime Team: “Experiência competitiva forma uma ótima base para a evolução dos lutadores”.

As inscrições para a 1ª edição do “Troféu Rio Novato” devem ser feitas pelo professor responsável pela equipe, pois só será permitido inscrever dois atletas por categoria.

Para mais informações, entre em contato com Bruno Martinelli pelo Whatsapp (21) 99961-9288 ou acesse o site www.fjjdrio.com.br.