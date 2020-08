Fernando Rabello (GB Centro São Gonçalo) ensina duas raspagens com o pé no quadril

Share it

O oponente estourou as pegadas? É hora de balançar e raspar! É o que ensina o professor GMI Fernando Rabello, da academia Gracie Barra Centro São Gonçalo.

Aprenda hoje duas movimentações úteis para sacudir e cair por cima, partindo da guarda com o pé no quadril, subindo com a levantada técnica.

Confira no vídeo abaixo!

