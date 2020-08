UAEJJF e AJP confirmam o Abu Dhabi World Pro para novembro de 2020

Share it

A UAEJJF e a AJP anunciaram neste mês de agosto que novas datas foram definidas para o Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2020. Originalmente agendada para abril deste ano, a 12ª edição do ADWPJJC foi adiada devido à pandemia. As novas datas do Wolrd Pro 2020 são de 18 a 21 de novembro, mais uma vez na Jiu-Jitsu Arena, em Abu Dhabi.

A UAEJJF e a AJP elaboraram uma série de protocolos para ter o ambiente mais seguro possível para atletas e árbitros. As inscrições estão abertas, com prazo final é 8 de novembro. O ADWPJJC 2020 é aberto a atletas de todas as nacionalidades nas categorias azul, roxa, marrom e preta. Clique aqui para se registrar para a divisão adulta. Clique aqui para se inscrever na divisão Master.

O cronograma de 2020 ADWPJJC será o seguinte:

18 de novembro – Divisão Master

19 a 21 de novembro – Divisão de Adultos

22 de novembro – Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Awards

Clique aqui para a programação detalhada.

Nova data para o Grand Slam de Miami

O evento de abertura da temporada ADGS 2020/2021 tem uma nova data. O Grand Slam de Miami será em apenas um dia, em 27 de setembro. O local permanece o mesmo, o Miami Airport Convention Center, em Miami, Flórida.

O prazo final de inscrição é em 12 de setembro. Apresse-se e inscreva-se agora. O evento é aberto a faixas roxas, marrons e pretas nas categorias adulto e máster.

A lista de grandes nomes já inscritos para competir na Flórida não para de crescer. Estarão presentes Gabi Pessanha, Yara Soares, Thamara Ferreira, Elizabeth Clay, Eliana Carauni, Jessa Khan, Kalel Santos, Jonas Andrade, Gabriel Sousa, Hiago George, Diego Ramalho, Charles Negromonte, entre outros. Junte-se a eles. Inscreva-se agora.

O ADGS Tour 2020/2021 tem quatro outros eventos programados:

Abu Dhabi Grand Slam Tour em Moscou – 24 a 25 de outubro de 2020 – Crocus City Hall

Abu Dhabi Grand Slam em Rio de Janeiro – 4 a 6 de dezembro de 2020 – Arena Carioca

Abu Dhabi Grand Slam em Londres – 6 a 7 de fevereiro de 2021 – Copper Box Arena

Abu Dhabi Grand Slam em Abu Dhabi – 1 a 3 de abril de 2021 – Arena de Jiu-Jitsu

AJP Tour Eventos Nacionais e Internacionais confirmados

A temporada 2020/2021 está com eventos prontos em todo o mundo para a volta do Jiu-Jitsu competitivo. Nos meses seguintes haverá uma série de etapas pela Europa, América do Sul e Ásia. Confira as datas e locais:

AJP Tour International Pro Odesa – 12 de setembro de 2020

AJP Tour International Pro Zurique – 12 de setembro de 2020

AJP Tour International Pro Brasília – 13 de setembro de 2020

AJP Tour International Pro Moscou – 13 de setembro de 2020

AJP Tour International Pro Almere – 19 de setembro de 2020

AJP Tour National Pro Hungria – 3 de outubro de 2020

AJP Tour International Pro Lviv – 10 de outubro de 2020

AJP Tour National Pro Alemanha – 17 de outubro de 2020

AJP Tour International Pro Seul – 18 de outubro de 2020

Clique aqui para mais informações e para se registrar.

AJP lança guia de saúde e segurança para eventos da temporada 2020/2021

A AJP trabalha incansavelmente para garantir o ambiente mais seguro possível para atletas, dirigentes, árbitros e todos os envolvidos em seus eventos no início da temporada 2020/2021. É por isso que a AJP elaborou um guia completo que estabelece regras e regulamentos.

De acordo com as Diretrizes de Procedimentos de Segurança de Eventos da AJP, todos os envolvidos nos eventos deverão usar equipamentos de proteção individual como máscaras e luvas e também praticar o distanciamento social antes e depois das lutas.

Clique aqui para acessar o guia completo.