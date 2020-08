Share it

Professor na nossa GMI Double Five Vila Isabel, o faixa-preta Alexandre Salgado enviou uma técnica que pode ser a chave para você pegar as costas do seu adversário mais duro.

Partindo da meia-guarda profunda, Alexandre coloca o oponente em posição de conforto, para em seguida usar a brecha dada para esticar o adversário e pegar as costas, em transição surpresa, finalizando no estrangulamento.

Confira a aula no vídeo abaixo!

