Jorge Britto (Jiu-Jitsu For Life) e o retorno do Jiu-Jitsu no Canadá

Depois de meses sem poder abrir sua academia, nosso GMI Jorge Britto, da Jiu-Jitsu For Life Team, voltou a dar aulas. A Toronto BJJ, no Canadá, abriu suas portas na última semana e recebeu seus alunos mais uma vez.

Após o período da quarentena mais severa, as atividades voltam a se normalizar no gélido país norte-americano. Para Jorge, o tempo parado não foi perdido. E a lição do faixa-preta pode te ajudar a chegar com ainda mais força após a pandemia.

“Temos sempre que tirar o melhor do momento que vivemos, independente da circunstância”, disse Jorge em papo com GRACIEMAG. “Não podemos controlar tudo que acontece conosco, porém temos que controlar como nós reagimos a isso. Sempre falo isso aos meus alunos. Foi um tempo para aprender, estudar, se exercitar, sem desculpas para falta de tempo.”

Confira no vídeo abaixo como foi a volta de Jorge Britto como professor de Jiu-Jitsu no Canadá!

