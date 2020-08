Vídeo: Filho de Wanderlei Silva, Thor Davi estreia com vitória no boxe

Share it

Filho de peixe, peixinho é. E filho de Cachorro Louco? Dando seus primeiros passos no mundo das lutas, o atleta Thor Davi,de 17 anos, filho do astro do MMA Wanderlei Silva, segue com ritmo firme em sua acensão no esporte.

Neste sábado, dia 22 de agosto, Thor fez sua estreia no boxe amador no evento Venum Private Fight, demonstrando um estilo agressivo, tal qual o pai. O duelo, programado para três assaltos de 3min, terminou com vitória do filho de Wand, na decisão.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!