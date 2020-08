3 dicas de Marcus Meira (Action Jiu-Jitsu) para acelerar no fim dos treinos

Share it

Professor e líder da nossa GMI Action Jiu-Jitsu, na Barra da Tijuca, Marcus Meira ensina hoje três técnicas simples e eficientes para você usar a qualquer hora no treino, em especial, quando estiver nos instantes finais e você já sentir os músculos das pernas e braços mais cansados.

Na aula, Marcus mostra detalhes para concluir técnicas básicas, com o macete para gastar menos do deu gás nas execuções. Três técnicas são contempladas no vídeo: Levantar para passar a guarda fechada em pé, raspagem da meia-guarda e finalização no armlock.

Preze pela máxima eficácia e o mínimo de energia desperdiçada. Oss!

