Rafael Ferraz ensina defesa pessoal contra estrangulamento de frente

Share it

Você sabe o que fazer se algum patife tentar colar você na parede? O bom Jiu-Jitsu é capaz de mostrar sempre a melhor – e mais eficiente – das saídas. É o que nos ensina o professor Rafael Ferraz, da nossa GMI Gracie Barra Panamby, em São Paulo.

Na aula, Rafa mostra como se comportar ao ter o agressor com a mão no seu pescoço de forma frontal, empurrando contra a parede. Com as mão levantadas, Rafael gira para sair do aperto e vai com a mão no bíceps do agressor, usando o embalo para girar e colocar o adversário na parede, evitando o perigo iminente.

Veja a movimentação e detalhes da defesa no vídeo abaixo. Oss!

* Entre para o time GMI! *