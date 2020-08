IBJJF confirma Pan de Jiu-Jitsu 2020 para outubro; confira os detalhes

Share it

O circuito de grandes torneios está de volta! Depois de confirmar alguns opens, é a vez da IBJJF retomar seu quadro de campeonatos de grande porte, com o Pan-Americano de Jiu-Jitsu para abrir os trabalhos.

O evento será na Flórida, na cidade de Kissimmee, no Silver Spurs Arena, entre os dias 8 e 11 de outubro. Seguindo os protocolos locais de segurança e higiene, a IBJJF disponibilizou em seu website as recomendações para os participantes. Sem presença de público e com a capacidade reduzida de atletas, apenas os competidores e treinadores (um por atleta) poderão adentrar no ginásio, somente no dia de suas respectivas lutas. Máscaras e escudos faciais serão essenciais durante a permanência no ginásio.

As inscrições já estão abertas, com preço promocional até o dia 2 de setembro. Lembrando que, por conta das restrições de capacidade, as vagas para competir são limitadas e podem se esgotar a qualquer momento. Para maiores informações, clique aqui.

