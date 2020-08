FJJD-Rio promove competição para faixas-brancas em setembro

Share it

A Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado do Rio de Janeiro (FJJD-Rio) acaba de anunciar uma competição específica para faixas-brancas, o “Troféu Rio Novatos”, a ser realizada na segunda metade de setembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O torneio vai seguir as Regras de Ouro da Prefeitura do Rio: sem público nas arquibancadas e com um número limitado de competidores.

“Esse é um tipo de evento muito louvável, capaz de motivar os iniciantes a evoluírem tecnicamente, sem contar o estímulo a adotarem um estilo de vida saudável e disciplinado”, analisa o professor Luciano Mendes, o “Pirulito”, que vai inscrever os novatos da Equipe Aliados na competição.

Professor Luciano Mendes, o “Pirulito”, vai inscrever os faixas-brancas da Aliados no Troféu Rio Novatos.

“Essa competição da FJJD-Rio também ajuda os professores, funcionando como uma espécie de avaliação para a graduação de final de ano”, diz Pirulito. “Pois mesmo diante da paralisação das aulas presenciais durante a pandemia, foram utilizados os formatos on line, e, além disso, o segundo semestre já começou com a retomada dos treinos, mesmo que limitados pelos protocolos de segurança. As competições vêm pra catalisar isso tudo, nossos alunos estão eufóricos para as disputas e o desempenho deles certamente vai contar pontos para a avaliação em dezembro”.

As inscrições para a 1ª edição do “Troféu Rio Novato” devem ser feitas pelo professor responsável pela equipe, pois só será permitido inscrever dois atletas por categoria.

Para mais informações, entre em contato com Bruno Martinelli pelo Whatsapp (21) 99961-9288 ou acesse o site www.fjjdrio.com.br.