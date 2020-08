Do baú: A final de Gilbert Durinho e Kron Gracie no Mundial de Jiu-Jitsu de 2011

Share it

Perdido nos arquivos da IBJJF, o famoso duelo entre Gilbert “Durinho” Burns e Kron Gracie, luta que poucos conseguiram ver em vídeo, finalmente foi desenterrado. Os atletas, que hoje figuram no plantel do UFC, fizeram batalhas memoráveis nos tatames, mas está final tem um lugar especial no coração dos fãs do Jiu-Jitsu.

Por isso, GRACIEMAG fez questão de destacar está pérola da arte suave, que valeu o ouro na divisão peso leve do Mundial de 2011. Kron, filho de Rickson que entrava como favorito na disputa, bateu de frente com o faminto Durinho que, apesar de sentir a pressão de ver o ídolo Rickson no córner do adversário, lutou de forma ofensiva e ficou com o título.

Confira no nosso #tbt de hoje!

